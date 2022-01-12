Доступ в Кнессет ограничен в связи с пандемией COVID-19

С завтрашнего дня, 13 января, доступ в Кнессет будет временно ограничен.
С четверга вход гостей и гостей с постоянным разрешением будет приостановлен до дальнейших распоряжений.
Ограничения призваны уменьшить опасность для депутатов и сохранить парламенту возможность работать штатно.
Уровень заражения в Израиле за последнюю неделю существенно возрос, что, в свою очередь, может грозить срывом правительственных инициатив.
Данное решение способствует обеспечению дополнительной безопасности депутатов и министров правительства Израиля.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что по мнению ученых каждый пятнадцатый израильтянин заражен вирусом COVID-19.
Кроме того, стало известно о том, что ученые рассказали о способах снизить шанс заражения коронавирусом.
Стали известны новые методы значительного снижения инфекционности коронавируса. Об этом сообщили ученые из Бристольского университета.
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