Доступ в Кнессет ограничен в связи с пандемией COVID-19

В связи с повышением количества случаев заражения вирусом COVID-19 доступ в Кнессет будет временно ограничен.

С завтрашнего дня, 13 января, доступ в Кнессет будет временно ограничен.

С четверга вход гостей и гостей с постоянным разрешением будет приостановлен до дальнейших распоряжений.

Ограничения призваны уменьшить опасность для депутатов и сохранить парламенту возможность работать штатно.

Уровень заражения в Израиле за последнюю неделю существенно возрос, что, в свою очередь, может грозить срывом правительственных инициатив.

Данное решение способствует обеспечению дополнительной безопасности депутатов и министров правительства Израиля.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что по мнению ученых каждый пятнадцатый израильтянин заражен вирусом COVID-19.

Кроме того, стало известно о том, что ученые рассказали о способах снизить шанс заражения коронавирусом.

Стали известны новые методы значительного снижения инфекционности коронавируса. Об этом сообщили ученые из Бристольского университета.

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