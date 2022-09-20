Съезд с автомагистрали Тель-Авива остается закрытым: чем это обусловлено

В Тель-Авиве закрыли съезд с автомагистрали после того, как на выходных появилась большая воронка. Ожидается, что его не откроют еще как минимум день.

Сперва съезд с развязки Хашалом планировали открыть во вторник после того, как дыру глубиной 15 метров засыпали.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Воронка может появиться, когда текущая под землей вода создает полости, которые в конечном итоге разрушаются. По словам официальных лиц, продолжающееся присутствие грунтовых вод может привести к новому обрушению, а потому нужно дальше изучать стабильность грунта, прежде чем возобновлять движение. Ожидалось, что на ночь этот район дополнительно закроют, чтобы эксперты могли провести дальнейшее тестирование.

Отметим, что провал образовался в субботу, 17 сентября, посреди оживленной трассы, но, к счастью, никто не пострадал. Есть версия, что он спровоцирован строительными работами на близлежащей спиральной башне Азриэли, которая должна стать вторым по высоте зданием в Тель-Авиве.

Участок шоссе закрыли в субботу и снова открыли в воскресенье, за исключением выезда. Однако, автомобилисты, въезжающие в Тель-Авив, столкнулись с задержками движения, а потому министр транспорта Мерав Михаэли призвала, если есть возможность, работать дистанционно.

В строительной компании Solel Boneh, отвечающей за земляные работы и фундаментные работы для башни Azrieli Group, заявили, что отверстие было «техническим сбоем». Также известно, что шоссе Аялон построено над руслом ручья Аялон, что повышает риск провалов.

К слову, недавно очевидец провала шоссе и один из водителей рассказал, как это было.

«Мы увидели небольшую яму на дороге и постарались в ней не застрять. Потом мы поняли, что она выросла, что это провал. Мы просто перепрыгнули трещины. Нам удалось из нее выбраться», – поделился Адам Таль.

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