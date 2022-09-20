В парке «Ганей Хуга» обнаружен шакал, зараженный бешенством

По данным минздрава, на данный момент информации о контакте людей с животным не поступапло.

Сегодня, 20 сентября, было получено уведомление о зараженном бешенством шакале, находящемся в региональном совете Эмек ха-Мааянот.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Согласно сообщению, животное было обнаружено в парке «Ганей Хуга». На данный момент известно, что люди не контактировали с шакалом.

При этом минздрав просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженными или бездомными животным в районе происшествия в период с 15 по 19 сентября включительно, срочно связаться с региональным отделением здравоохранения Афулы или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения.

Как сообщал Курсор, в начале сентября было получено уведомление о зараженном бешенством шакале, находящемся в кибуце Иреон, в Верхней Галилее. До сих пор известно, что люди не подвергались его воздействию.

Минздрав еще раз напомнил тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

Также Курсор информировал о том, что в середине августа минздрав получил уведомление о шакале, зараженном бешенством. Его обнаружили вчера на кладбище Гидона, в региональном совете Гильбоа.

«В нерабочее время и в выходные дни следует обращаться в отделение неотложной помощи в больнице. Минздрав просит оповестить об этом происшествии всех путешественников и отдыхающих в этом районе и близлежащих населенных пунктах», — напомнили в минздраве.