В парке «Ганей Хуга» обнаружен шакал, зараженный бешенством

Сегодня, 20 сентября, было получено уведомление о зараженном бешенством шакале, находящемся в региональном совете Эмек ха-Мааянот.
Об этом сообщает IsraelInfo.
Согласно сообщению, животное было обнаружено в парке «Ганей Хуга». На данный момент известно, что люди не контактировали с шакалом.
При этом минздрав просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженными или бездомными животным в районе происшествия в период с 15 по 19 сентября включительно, срочно связаться с региональным отделением здравоохранения Афулы или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения.
Как сообщал Курсор, в начале сентября было получено уведомление о зараженном бешенством шакале, находящемся в кибуце Иреон, в Верхней Галилее. До сих пор известно, что люди не подвергались его воздействию.
Минздрав еще раз напомнил тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.
Также Курсор информировал о том, что в середине августа минздрав получил уведомление о шакале, зараженном бешенством. Его обнаружили вчера на кладбище Гидона, в региональном совете Гильбоа.
«В нерабочее время и в выходные дни следует обращаться в отделение неотложной помощи в больнице. Минздрав просит оповестить об этом происшествии всех путешественников и отдыхающих в этом районе и близлежащих населенных пунктах», — напомнили в минздраве.