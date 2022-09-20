Провал шоссе в Аялоне: очевидец рассказал, как это было

Один из очевидцев происшествия, перед которым в прямом смысле разверглась земля, поделился, как это выглядело его глазами. На данным момент последствия ЧП не устранены, проводятся работы и тесты.

Проезд по дороге Аялон будет закрыт еще и сегодня. В последние дни на дороге проводились работы по герметизации и укреплению, но наличие грунтовых вод в районе вскрытия провала помешало разблокировать выезд с трассы Аялон.

Адам Таль, один из водителей, на глазах у которых возникла воронка, рассказал ynet: «Мы увидели небольшую яму на дороге и постарались в ней не застрять. Потом мы поняли, что она выросла, что это провал. Мы просто перепрыгнули трещины. Нам удалось из нее выбраться»

Он рассказал, что полиции потребовалось около десяти минут, чтобы прибыть.

Водитель считает, что это событие стало для него «интересным и страшным опытом».

Ранее Курсор писал про дорогу Аялон: выезд будет закрыт еще минимум сутки. В связи с новыми обстоятельствами сообщается, что дорогу Аялон пока не планируют открывать. Как минимум до среды транспорт по ней ездить не будет.

Наш сайт информировал, что на трассе Аялон в асфальте образовался провал: названы виновники инцидента. Из-за провала на трассе Аялон остановилось движение поездов, а станцию А-Шалом закрыли. Идет расследование инцидента.

Также мы сообщали, что в минтрансе сообщили, когда полностью ликвидируют провал на шоссе Аялон.