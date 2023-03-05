В Тель-Авиве сгорел дотла тренировочный комплекс Хапоэль: опубликовано видео

Сегодня ночью в футбольном тренировочном комплексе тель-авивского футбольного клуба «Хапоэль» вспыхнул пожар.

Вызванные на место пожарные взяли на себя управление огнем. Пострадавших нет, но здание разрушено.

Около 03:00 генерального директора клуба вызвали на территорию после того, как поступило сообщение о пожаре на месте, полиция начала расследование.

В заявлении полиции говорится, что «причиненный ущерб огромен — и на данном этапе его невозможно точно оценить». Как уже упоминалось, полиция проинструктировала руководство клуба, различные команды и игроков не приходить в комплекс, опасаясь дальнейшего обрушения зданий.

Хапоэль Тель-Авив — это один из старейших и самых известных футбольных клубов Израиля. Он был основан в 1923 году и с тех пор стал символом израильского футбола. Хапоэль Тель-Авив имеет множество побед и достижений в своем активе, включая 13 чемпионских титулов Израиля, 15 кубков Израиля и 2 кубков Азии. Кроме того, клуб имеет огромную и преданных фан-базу по всей стране и за ее пределами.

Хапоэль Тель-Авив — это также известный клуб в мировом футболе. Он участвовал в ряде международных турниров и играл против таких известных команд, как Манчестер Юнайтед, Барселона, Интер Милан и др. Клуб также является одним из основателей и членов Израильской футбольной ассоциации.