ШАБАК арестовал араба, подозреваемого в связи с ИГИЛ

18-летний араб-бедуин из бедуинского города Рахат на юге Израиля был арестован для допроса Шабаком по подозрению в совершении преступлений в области безопасности, вдохновленных террористической организацией ИГИЛ.

18-летний араб-бедуин из бедуинского города Рахат на юге Израиля был арестован по подозрению в связи с ИГИЛ. Подозреваемый по имени Башар аль-Галави является гражданином Израиля.

Об этом сообщает Israel National News.

Его допрос показал, что он активно поддерживал идеи и цели организации. Аль-Галави также связался с боевиком ИГИЛ из Сирии, чтобы попросить помочь добраться до страны для того, чтобы присоединиться к террористической организации и сражаться в ее рядах.

В прошлом месяце еще один 18-летний араб-бедуин, также житель Рахата, был арестован по подозрению в поддержке и идентификации с ИГИЛ, а также в подстрекательстве к террору.

Первый из недавних террористических актов был совершен в марте арабом-бедуином из Хуры, который поддерживал ИГИЛ. В результате этого нападения четверо мирных жителей были убиты и двое ранены. Террорист по имени Мохаммад Джалаб Абу аль-Квиан преподавал в средней школе Хура.

Курсор ранее сообщал, что ХАМАС угрожает Израилю из-за планов провести ритуальное жертвоприношение на Храмовой горе. Представитель ХАМАСа заявил, что намерения еврейских активистов зарезать ягнёнка на Храмовой горе является «эскалацией, которая переходит все красные линии».