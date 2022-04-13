Главные раввины Израиля официально продали весь государственный хамец

Главные раввины Израиля продали весь государственный хамец перед Песахом.
Информация об этом опубликована в Телеграм-канале Люди в черном.
Минфин Израиля официально выдал разрешение на сделку раввинам.
Сделка оценивается в 20 тысяч шекелей. Весь государственный хамец на время праздника выкупил Хуссейн Джабар, проживающий в арабской деревне Абу Гош под Иерусалимом. На данный момент он внес залог.
Ранее сообщалось ситуация по коронавирусу в Израиле: в преддверии Песаха снизилось число заболевших. Количество вновь заболевших коронавирусом медленно, но стабильно уменьшается. Также снижается число случаев с тяжелым течением болезни.
Также «Курсор» писал, что израильские теннисистки победили сборную Люксембурга на Кубке Билли Джин Кинг. Лина Глушко и Шавит Кимчи выиграли со счетом 1:6, 6:7(4) в парном матче с Люксембургом. В ближайшие дни Израиль сыграет с Литвой и Финляндией.
Редакция писала, что всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма. Региональный совет Самарии выполнил реконструкцию комплекса гробниц, начав работы ночью и завершив после наступления рассвета. Работы потребовались после многочисленных нападений арабских вандалов на историческое место.