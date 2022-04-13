Главные раввины Израиля официально продали весь государственный хамец

Перед праздником Песах весь хамец на сумму 20 тысяч шекелей был продан Хуссейну Джабару из арабской деревни Абу Гош под Иерусалимом.

Главные раввины Израиля продали весь государственный хамец перед Песахом.

Информация об этом опубликована в Телеграм-канале Люди в черном.

Минфин Израиля официально выдал разрешение на сделку раввинам.

Сделка оценивается в 20 тысяч шекелей. Весь государственный хамец на время праздника выкупил Хуссейн Джабар, проживающий в арабской деревне Абу Гош под Иерусалимом. На данный момент он внес залог.

Ранее сообщалось ситуация по коронавирусу в Израиле: в преддверии Песаха снизилось число заболевших. Количество вновь заболевших коронавирусом медленно, но стабильно уменьшается. Также снижается число случаев с тяжелым течением болезни.

Также «Курсор» писал, что израильские теннисистки победили сборную Люксембурга на Кубке Билли Джин Кинг. Лина Глушко и Шавит Кимчи выиграли со счетом 1:6, 6:7(4) в парном матче с Люксембургом. В ближайшие дни Израиль сыграет с Литвой и Финляндией.

Редакция писала, что всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма. Региональный совет Самарии выполнил реконструкцию комплекса гробниц, начав работы ночью и завершив после наступления рассвета. Работы потребовались после многочисленных нападений арабских вандалов на историческое место.