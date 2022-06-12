ШАБАК и Моссад запретили своим сотрудникам использовать одно из приложений Яндекса

17:50, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
Офис Яндекс фото
Фото: depositphotos.com

Гражданам Израиля ведомства также не рекомендуют использовать приложение Yango, так как оно может передавать данные пользователей российским спецслужбам.

Служба внешней разведки Моссад и Служба общей безопасности Израиля ШАБАК запретили своим работникам пользоваться услугами приложения Yango, которое принадлежит компании Яндекс.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ

В ведомствах также не рекомендуют гражданам Израиля использовать мобильное приложение, так как все оставленные там данные, включая банковские реквизиты,  находятся в распоряжении российских спецслужб.

Ранее редакция Курсора писала, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.

Также наш сайт сообщал, что силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне. В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Еще напомним, что ЯМАМ и ШАБАК предотвратили теракт в Тель-Авиве. Благодаря оперативной информации от разведки, спецслужбы арестовали двух палестинских арабов прежде, чем они совершили теракт.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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