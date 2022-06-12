ШАБАК и Моссад запретили своим сотрудникам использовать одно из приложений Яндекса

Гражданам Израиля ведомства также не рекомендуют использовать приложение Yango, так как оно может передавать данные пользователей российским спецслужбам.

Служба внешней разведки Моссад и Служба общей безопасности Израиля ШАБАК запретили своим работникам пользоваться услугами приложения Yango, которое принадлежит компании Яндекс.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ

В ведомствах также не рекомендуют гражданам Израиля использовать мобильное приложение, так как все оставленные там данные, включая банковские реквизиты, находятся в распоряжении российских спецслужб.

Ранее редакция Курсора писала, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.

Также наш сайт сообщал, что силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне. В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Еще напомним, что ЯМАМ и ШАБАК предотвратили теракт в Тель-Авиве. Благодаря оперативной информации от разведки, спецслужбы арестовали двух палестинских арабов прежде, чем они совершили теракт.