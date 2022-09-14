ШАБАК предложил методы наказания сочувствующим террористам в Иудее и Самарии

Высшему руководству минобороны предложили введение частичной блокады поселков, из которых последнее время приходили террористы. Также это касается населенных пунктов, в отношении жителей которых поступает информация о подготовке терактов. Помимо этго, ШАБАК предложил запрещать жителям подобных деревень работать в Израиле.

Об этом сообщает издание «Детали».

Совещание провели из-за гибели в перестрелке с палестинскими боевиками офицера ЦАХАЛа Бара Фалаха. Трагедия произошла неподалеку от деревни Джалма к северу от города Дженин в Самарии. Подробности о ней читайте в нашем материале.

Частичная блокада подразумевает, что в населенных пунктах на въезде установят блокпосты, проверяющие транспорт и пешеходов, желающих попасть в указанные пункты или покинуть их. Если человек там не проживает и не имеет особое разрешение на нахождение, то его пребывание в подобных районах будет под запретом.

В ШАБАКе хотят благодаря этим мерам давить на население для снижения мотивации к организации терактов и выявлять потенциальных подозреваемых в терроризме.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид высказался о гибели офицера ЦАХАЛа от рук палестинских боевиков. По его словам, «израильский герой» погиб, когда храбро сражался с террористами.

«Везде, где (палестинские – прим.ред) власти не обеспечивают порядок, мы без колебаний будем действовать. Армия обороны Израиля и Шин Бет готовы к любому сценарию, чтобы не дать терроризму поднять голову…Израиль серьезно навредит любому, кто попытается навредить ему», – добавил он.