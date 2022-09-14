Мы без колебаний будем действовать: Лапид прокомментировал гибель офицера ЦАХАЛа

По словам Лапида, 30-летнего покойного «израильского героя» убили, когда он вместе с солдатами храбро уничтожал террористов.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Везде, где (палестинские – прим.ред) власти не обеспечивают порядок, мы без колебаний будем действовать. Армия обороны Израиля и Шин Бет готовы к любому сценарию, чтобы не дать терроризму поднять голову…Израиль серьезно навредит любому, кто попытается навредить ему», – заявил премьер-министр.

Помимо этого, ранее Лапид заявил, что у него «нет слов, чтобы утешить семью, супругу и друзей» погибшего офицера ЦАХАЛа. Он сказал, что благодаря его действиям удалось предотвратить крупное нападение и спасти человеческие жизни.

Напомним, что во вторник, 13 сентября, неподалеку от деревни Джалма к северу от города Дженин в Самарии солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа заметили двух палестинцев, которые приближались к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста. Уже ночью военные окружили подозреваемых и собирались их арестовать, после чего боевики начали стрелять по солдатам ЦАХАЛа, нанеся Фалаху смертельное ранение.

«К несчастью, прошлой ночью мы потеряли офицера ЦАХАЛа в ходе оперативной операции против палестинских террористов. Разделяю горе семьи и супруги офицера и посылаю им силы», – прокомментировал эту трагедию начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

Ранее мы рассказывали, что солдата ЦАХАЛа приговорили к 26-месячному тюремному заключению за непреднамеренное убийство товарища.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид раскритиковал Нетаниягу за соглашение об образовании харедим.

Помимо этого, в Пакистане умер имам, читая молитву об уничтожении Израиля.