«ШАБАК участвует в перевороте» против моего отца — Яир Нетаниягу

Яир Нетаниягу, старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждает, что служба безопасности ШАБАК причастна к «перевороту» против его отца.

«ШАБАК участвует в перевороте против премьер-министра! Следственный комитет сейчас! Этих людей нужно предать суду и посадить в тюрьму на долгие годы», — написал Нетаниягу в Twitter, не приводя никаких доказательств.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Обвинение выдвинуто в ответ на твит сторонника Нетаниягу эксперта Эли Зипори, который утверждал, что сотрудники ШАБАК, работающие водителями премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передавали информацию журналисту Бену Каспиту.

Яир Нетаниягу стал известен своими подстрекательскими комментариями и социальными сетями и часто ругает тех, кто, по его словам, обидел его или его семью, что привело к многочисленным искам о клевете против него.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу обратился к генпрокурору в ответ на петицию о его отстранении. Премьер-министр делает шаг в ответ на попытки заставить его взять отпуск на фоне обвинений в том, что судебная реформа нарушает сделку, которую он подписал в рамках своих уголовных дел.

Курсор сообщал, что юрсоветник отклоняет просьбу Герцога касательно Нетаниягу — СМИ. Премьер-министр не может быть вовлечен в переговоры по судебной реформе из-за соглашения о конфликте интересов 2020 года, запрещающего ему заниматься делами, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс.