Нетаниягу обратился к генпрокурору в ответ на петицию о его отстранении

Премьер-министр делает шаг в ответ на попытки заставить его взять отпуск на фоне обвинений в том, что судебная реформа нарушает сделку, которую он подписал в рамках своих уголовных дел.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре с просьбой сузить сферу действия соглашения о конфликте интересов, которое он подписал, что не позволяет ему участвовать в законодательстве, касающемся правовой системы, из-за продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаниягу сделал запрос в рамках своего ответа на петицию, поданную в Высокий суд справедливости, с требованием отстранить его от должности, пока правительство продвигает судебную реформу, которая ослабит способность суда блокировать законы, принятые Кнессетом.

Этот шаг был предпринят после того, как Нетаниягу обвинил Бахарав-Миара в том, что она наложила на него «приказ о неразглашении», когда она постановила, что ему не разрешено напрямую заниматься реформой, но он может попросить другого министра сделать это от его имени. Позже ее офис пояснил, что Нетаниягу разрешено делать публичные заявления, призывающие к единству в отношении пересмотра судебной системы, но это не считается нарушением его соглашения о конфликте интересов.

Ранее в этом месяце Движение за качественное правительство в Израиле обратилось в суд с ходатайством о смещении Нетаниягу, сославшись на усилия его правительства по радикальному преобразованию судебной системы и утверждая, что Нетаниягу нарушает соглашение.

В качестве предварительного шага суд попросил правительство дать ответ на обвинения.

В соответствии с соглашением о конфликте интересов 2020 года Нетаниягу запрещено напрямую заниматься радикальными планами правительства по пересмотру правовой системы, поскольку это может повлиять на исход его продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции в будущем.

Ранее курсор писал, что юрсоветник отклоняет просьбу Герцога касательно Нетаниягу — СМИ. Премьер-министр не может быть вовлечен в переговоры по судебной реформе из-за соглашения о конфликте интересов 2020 года, запрещающего ему заниматься делами, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс.

Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».