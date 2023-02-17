Юрсоветник отклоняет просьбу Герцога касательно Нетаниягу — СМИ

Премьер-министр не может быть вовлечен в переговоры по судебной реформе из-за соглашения о конфликте интересов 2020 года, запрещающего ему заниматься делами, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс.

Президент Ицхак Герцог попросил юрсоветника Кнессета/генерального прокурора Гали Бахарав-Миару разрешить премьер-министру Биньямину Нетаниягу принять участие в предложенных переговорах касательно спорных планов правительства по реформе судебной системы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщениям в начале недели, адвокаты Нетаниягу также обращались с таким же призывом к Бахарав-Миара.

Бахарав-Миара отклонил оба запроса, заявив, что Нетаниягу не может участвовать в предложенных Герцогом компромиссных переговорах из-за соглашения о конфликте интересов 2020 года, запрещающего ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс по обвинению во взяточничестве.

Ранее на этой неделе СМИ также сообщали, что адвокаты Нетаниягу запросили у Бахарава-Миары разрешение премьер-министру сделать публичные заявления о плане пересмотра судебной системы, но получили отказ.

В Channel 12 цитировались источники в партии Нетаниягу «Ликуд», которые заявили, что разрешение премьер-министру публично реагировать на предложение Герцога о компромиссе было необходимо для того, чтобы эта инициатива увенчалась успехом.

Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин, автор плана пересмотра судебной системы, были в ссоре по поводу этих планов на фоне интенсивного общественного протеста, которое включало предупреждения со стороны сотрудников службы безопасности, бизнес-лидеров и юристов, а также массовые протесты и гражданские протесты.

По сообщению Channel 12, Нетаниягу стремился смягчить элементы радикальных реформ, в то время как Левин пригрозил уйти в отставку со своего поста и работать над роспуском коалиции, если будут внесены существенные изменения. Офисы Нетаньяху и Левина опровергли это сообщение.

Ранее Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».