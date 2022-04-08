Шабтай и Бар-Лев поднялись на Храмовую гору в Иерусалиме

В сети показали видео с чиновниками, которые отправляются на Храмовую гору. Кроме того, появилось фото с Коби Шабтайем, который стоит у Стены Плача.

Комиссар полиции Коби Шабтай, а также министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев посетили Храмовую гору в Иерусалиме.

Ролик с чиновниками показали на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

На видео можно увидеть, как они вдвоем заходят на территорию комплекса.

Кроме того, на телеграм-канале Израильские трудовые будни показали фото с Шабтаем у Стены Плача.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Ганц разрешил вход палестинским арабам на Храмовую гору во время Рамадана.

Кроме того, Курсор сообщал, что полиция запрещает евреям брать на Храмовую гору еду и напитки.