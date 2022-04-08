Шабтай и Бар-Лев поднялись на Храмовую гору в Иерусалиме

Комиссар полиции Коби Шабтай, а также министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев посетили Храмовую гору в Иерусалиме.
Ролик с чиновниками показали на телеграм-канале.
На видео можно увидеть, как они вдвоем заходят на территорию комплекса.
Кроме того, на телеграм-каналепоказали фото с Шабтаем у Стены Плача.
Ранее редакция нашего сайта писала, что Ганц разрешил вход палестинским арабам на Храмовую гору во время Рамадана.
Кроме того, Курсор сообщал, что полиция запрещает евреям брать на Храмовую гору еду и напитки.