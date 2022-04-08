Полиция и ШАБАК раскрыли детали поимки террориста

Сегодня рано утром полиция заявила, что террорист, открывший стрельбу в Тель-Авиве, ликвидирован.

Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что израильские силы безопасности были полны решимости найти тель-авивского террориста «живым или мертвым».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«После долгой и трудной ночной активности полиции, ШАБАКа и ЦАХАЛа сегодня утром нам удалось — при оперативном и разведывательном сотрудничестве — замкнуть кольцо и уничтожить террориста в перестрелке», — говорит Шабтай.

«Вчера вечером мы подчеркнули, что независимо от того, сколько времени потребуется, мы найдем террориста живым или мертвым. И когда мы нашли его сегодня утром, то ЯМАМ и ШАБАК быстро отреагировали. Мы действовали по двум основным направлениям, оперативному и разведывательному, и сегодня утром оба привели к концу этой непрерывной операции», — говорит Шабтай.

В течение нескольких часов полиция, армия и сотрудники ШАБАКа прочесывали город, обследуя улицы и переулки, заходя в дома. Террорист, устроивший стрельбу, был обнаружен в Яффо, где он прятался возле мечети. Во время перестрелки террорист был ликвидирован.

В полиции заявили, что «мы будем незамедлительно реагировать на любые необычные случаи, как мы это сделали в Тель-Авиве, и мы будем «охотиться» на всех, кто причиняет или пытается причинить вред гражданам Израиля».

Служба безопасности ШАБАК сообщает, что террорист, открывший огонь в баре в Тель-Авиве, убив двоих и ранив многих других, не имел разрешения на пребывание в Израиле и проник туда нелегально.

ШАБАК также сообщает, что Раад Хазем, 28-летний житель Дженина, «не имел четкой организационной принадлежности, опыта работы в сфере безопасности и ранее не подвергался арестам».

«Расследование этого нападения продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор сообщал, что в Яффо силы безопасности ликвидировали террориста, устроившего стрельбу в центре Тель-Авива.

Теракт в Тель-Авиве: появились новые подробности. Вчера в центре Тель-Авива на улице Дизенгоф неизвестный открыл огонь по мирным гражданам.

Кроме этого, в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта. Впоследствии терактов в Тель-Авиве было ранено 9 человек, четверо из которых в крайне тяжелом состоянии.

Также Курсор писал, что в сети появились видео штурма здания, где находится террорист.