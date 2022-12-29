Шакед покидает политику

Бывший министр Айелет Шакед заявила, что прекращает вести политическую деятельность.

Об этом он сообщила в Twitter.

«После десяти лет интенсивной работы в Кнессете и в правительстве я с гордостью оглядываюсь назад и с надеждой смотрю вперед, я сделала все, что в моих силах, для народа Израиля. Удачи новому правительству. Пусть для всех следующие годы будут деятельными и стабильными. С божьей помощью у вас все получится», – написала Шакед.

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