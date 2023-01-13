Это не конец света и уж точно не конец демократии: экс-министр юстиции дала оценку судебной реформе

По словам Айелет Шакед, когда она была в правительстве, не делала серьезных изменений в законодательстве только потому, что не имела для этого большинства в Кнессете.

Бывший министр юстиции Айелет Шакед, оказавшаяся ныне вне политической арены, наблюдает со стороны за реформами, запланированными ее преемником Яривом Левиным, в том числе за реформами, которые сама Шакед также пыталась провести.

Об этом говорится в материале 7Kanal.

СМИ напоминает, что Шакед более 4 лет занимала пост главы Минюста, назначала консервативных судей в Верховный суд, заключала союз с коллегией адвокатов, чтобы контролировать комиссию по отбору судей, и не скрывала своих попыток реформировать систему.

«Мы с Яривом много-много лет говорили вместе о необходимости внесения изменений в судебную систему. Когда я была министром юстиции, я не делала серьезных изменений в законодательстве только потому, что у меня не имелось большинства для этого. Но мне удалось изменить Верховный суд, и я доказала, что это можно сделать в рамках существующей комиссии по отбору судей», — сказала Шакед.

На вопрос, реализует ли Левин ее мечты об исправлении системы, или она разделяет страх, что реформы приведут к концу демократии, экс-министр ответила, что «люди просто не до конца понимают, что это значит».

«Да, такие реформы меняют диалог между Кнессетом и судьями и дают последнее слово Кнессету. Но только сроком на 4 года. После них новый Кнессет должен принять тот же закон, который отверг Верховный суд. Это не конец света и уж точно не конец демократии. Давайте дадим шанс. Мы еще не видели всех балансов, которые там будут», — считает Шакед.

Как сообщал Курсор, 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Ранее мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Также Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.