«Шантажируют слабого человека»: депутат от Еш Атид жестко раскритиковал Нетаниягу

Выступая сегодня утром по радио 103FM, депутат Кнессета от партии «Еш Атид» Йорай Лахав Герцану резко обрушился с критикой нового правительства.

«Каждая строчка в коалиционных соглашениях написана из-за того, что Нетаниягу находится под судом, — сказал он. — Мы видим соглашение о позорной капитуляции, основанное на полном подчинении — шантажируют слабого человека, который продает нашу свободу за свою свободу. Это соглашение ведет страну по скользкому пути — к государству Галахи», — сказал он.

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