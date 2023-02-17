Шекель достиг трехмесячного минимума по отношению к доллару

За последний месяц шекель обесценился на 5% по отношению к доллару.

Шекель сегодня, 17 февраля, существенно ослаб по отношению к доллару и евро.

Об этом сообщает Globes.

Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,791% выше, чем в четверг, до 3,566 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,158% выше, до 3,794 шекеля за евро.

Шекель торгуется на самом низком уровне по отношению к валюте США с начала ноября, и за последний месяц он обесценился на 5% по отношению к доллару.

По словам генерального директора Prico Risk Management and Investments Йосси Фраймана, ослабление шекеля по отношению к доллару связано с несколькими факторами. Во-первых, говорит он, сила доллара, при этом индекс доллара находится на шестинедельном максимуме по отношению к корзине основных мировых валют.

«Заявления высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы США о необходимости обуздать инфляцию, а также высокие данные по производству, индексу цен и продажам в США привели к снижению на Уолл-стрит, что привело к активности израильских инвестиционных институтов, которые возобновил покупку долларов», ‒ сказал Фрайман.

В то же время, утверждает он, потрясения, связанные с запланированной израильским правительством судебной реформой, также оказывают давление на израильскую валюту.

«В Израиле деньги продолжают утекать из местных банков на фоне беспокойства инвесторов по поводу влияния судебной реформы на ряд вопросов».

По словам Фреймана, точкой сопротивления, которая станет испытанием для трейдеров форекс, будет 3,62 шекеля за доллар.

В понедельник Валютный комитет Банка Израиля объявит о повышении процентной ставки в рамках своих усилий по сдерживанию инфляции. Аналитики ожидали роста на 0,25% до 4%. Но ослабление шекеля, которое увеличивает цены на импортные товары, а также более высокие, чем ожидалось, данные об инфляции, которые подтолкнули годовую инфляцию в Израиле до 5,4%, привели к тому, что аналитики предсказывают, что теперь будет повышение на 0,5%.

Также «Курсор» сообщал, что аналитики считают, что инфляция провоцирует повышение ставок в Израиле.