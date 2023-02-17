Аналитики считают, что инфляция провоцирует повышение ставок в Израиле

Более высокий, чем ожидалось, рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе на 0,3%, что привело к росту годовой инфляции до 5,4%, заставил аналитиков переоценить повышение процентной ставки, о котором будет объявлено в понедельник Валютным комитетом Банка Израиля. Перед последним чтением индекса потребительских цен консенсусом было повышение процентной ставки на 0,25% до 4%.

Об этом сообщает Globes.

Главный экономист Leader Capital Markets Йонатан Кац сказал: «Высокий январский индекс потребительских цен поддерживает повышение процентной ставки на 0,5% на следующей неделе. Ожидается, что это повышение не будет последним повышением процентной ставки».

Кац добавляет, что политическая неопределенность вокруг запланированной судебной реформы может также способствовать дальнейшему повышению ставок Банком Израиля. Среди прочего он ссылается на «обесценивание шекеля в последние дни из-за политической неопределенности и начало тенденции ухода капитала за границу».

Главный экономист Bank Hapoalim Моди Шафрир сказал, что рекордно высокая инфляция в текущем цикле повышает вероятность повышения ставки Банком Израиля на 0,5% до 4,25%.

Глава отдела экономики и исследований Harel Insurance and Finance Офер Кляйн придерживается своего первоначального прогноза повышения ставки на 0,25%. «Мы ожидаем умеренного повышения на 0,25%, если только данные о росте ВВП в последнем квартале 2022 года не окажутся значительно неожиданными».

Кляйн также подчеркивает, что повышение ставки в следующий понедельник вряд ли будет последним, потому что из-за продолжающегося повышения ставок во всем мире есть опасения по поводу продолжающегося обесценивания шекеля и силы рынка труда.

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