Шекель под угрозой: экс-глава Банка Израиля предупредил о проблемах в экономике

Ведущий экономист, который ранее определял налогово-бюджетную политику Израиля, усилил свою риторику против запланированных шагов правительства по ослаблению судебной системы, страстно предупредив, что коалиция может оставить экономику в руинах. Он также отверг нынешние попытки правительства успокоить растущие экономические опасения как «оскорбление для народного разума».

Джейкоб Френкель, который возглавлял Банк Израиля с 1991 по 2000 год и до недавнего времени возглавлял JP Morgan Chase International, сетовал в среду на то, что каждый день правительственной законодательной блиц-атаки ухудшает ситуацию, поскольку международному имиджу Израиля наносится серьезный удар и крупным компаниям и инвесторам придется переезжать в другое место.

«Это должно нас очень беспокоить», — сказал Френкель новостям 12 канала, когда его спросили об ослаблении израильского шекеля (НИШ), который за последний месяц потерял почти 10 процентов своей стоимости по отношению к доллару США.

«[Стоимость] шекеля является отражением реальности, стоящей за ним. У нас ситуация тотальной неопределенности — экономической неопределенности, политической неопределенности и институциональной неопределенности, которая затрагивает все составляющие экономики: потребителей, производителей, инвесторов, рядового гражданина, — сказал он. — И эта неопределенность является домашней, это не внешний шок».

«У нас была потрясающая работа с годами стабильности, и одним махом, они повредили безответственными решениями все, что можно было повредить», — сказал он.

Френкель неоднократно бил тревогу в течение последнего месяца, но ни одно из его прошлых замечаний не было таким резким, как это телеинтервью в среду.

Отвечая на вопрос о влиянии скандала вокруг судебной реформы на экономику страны, Френкель сказал: «Реформа угрожает ей, но еще не поздно. Мы можем остановить карету от спуска вниз. Но с каждым днем ​​ситуация ухудшается, потому что нашему имиджу наносятся очень серьезные удары».

Френкель сказал, что не только крупные компании и инвесторы все чаще выводят свои деньги за пределы Израиля, но и страна теряет свой человеческий капитал, а вместе с ним и важные знания в различных областях.

«В течение многих лет мы гордились тем, что являемся «нацией стартапов». Зачем подвергать это опасности?» — сказал он, добавив, что ускорение, с которым правительство продвигает свои масштабные реформы, производит отчетливое впечатление «закулисного оппортунизма».

«Пожалуйста, проснитесь, пока страна не рухнула. Есть хорошие шансы обратить эту тенденцию вспять, потому что инфраструктура сильна. Нам есть что терять, и мы не должны терять наш компас», — заключил он.

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