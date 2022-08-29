Шекель резко слабеет после комментариев ФРС США

Сообщение председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о дальнейшем повышении процентных ставок привело к падению фондовых рынков, что ударило по израильской валюте.

Шекель в понедельник резко теряет в цене после жестких комментариев в пятницу председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла. На дневных межбанковских торгах обменный курс израильской валюты вырос на 2,10% по отношению к доллару и торгуется по 3,328 шекеля за доллар.

Об этом сообщает Globes.

При этом обменный курс шекеля по отношению к евро вырос на 2,08%. Сейчас он составляет 3,320 шекеля за евро.

Отмечается, что в пятницу Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,852% до 3,259 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был снижен на 0,869% до 3,252 шекеля за евро.

«После закрытия валютных рынков в Израиле Пауэлл всколыхнул рынки, сигнализируя о дальнейшем повышении процентных ставок. Он настаивал на том, что ФРС «решительно использует свои инструменты», и предупредил о «некоторых проблемах» в борьбе с растущей инфляцией», — говорится в материале.

Издание пишет, что ФРС уже ввела последовательное повышение на 0,75% за последние два месяца — первое такое агрессивное повышение с 1990-х годов, и теперь аналитики ожидают еще три повышения до конца года на общую сумму около 1%, «при этом ставки упадут следующей весной, если инфляция снизится».

«Таким образом, разрыв в процентных ставках между долларом и шекелем должен увеличиться, а рынки сильно упали после комментариев Пауэлла. Израильские институциональные инвесторы вынуждены покупать иностранную валюту для хеджирования своих зарубежных позиций, как следствие — израильская валюта сегодня резко обесценивается», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, после неожиданно высокого июльского индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровне 1,1%, в результате чего годовая ставка в Израиле выросла до 5,2%, некоторые экономисты призывают к более агрессивному повышению ставки на 0,75%, чтобы снизить инфляцию. Это также сократит разрыв в процентных ставках между шекелем и долларом.

Неожиданно высокий показатель роста ВВП Израиля на уровне 6,8% во втором квартале также указывает на то, что на горизонте может появиться агрессивное повышение процентной ставки.

Также Курсор писал о том, что , что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.