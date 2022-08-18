Шекель продолжает укрепляться

Ранее Валютный комитет Банка Израиля объявит о своем последнем решении по процентной ставке, при этом большинство аналитиков ожидают повышения на 0,5% до 1,75%. Это будет четвертое повышение ставки с апреля, когда процентная ставка была на историческом минимуме в 0,1%.

На дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля снизился на 0,41% по отношению к доллару — до 3,246 шекеля за доллар и на 0,40% по отношению к евро — до 3,300 шекеля за евро.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,428% ниже, чем во вторник, — до 3,259 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,090% ниже, — до 3,313 шекеля за евро.

Однако после неожиданно высокого июльского индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровне 1,1%, в результате чего годовая ставка в Израиле выросла до 5,2%, некоторые экономисты призывают к более агрессивному повышению ставки на 0,75%, чтобы снизить инфляцию. Это также сократит разрыв в процентных ставках между шекелем и долларом.

Неожиданно высокий показатель роста ВВП Израиля на уровне 6,8% во втором квартале также указывает на то, что на горизонте может появиться агрессивное повышение процентной ставки.

Эксперты отмечают, что шекель торгуется по отношению к доллару по курсу, невиданному с апреля, а также по рекордно низким значениям по отношению к евро.

Ранее Курсор писал, что шекель продолжает свой рост по отношению к доллару. Шекель продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро.

Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать. В понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.