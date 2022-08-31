Шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины

31 августа, в среду, шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.

Обменный курс шекеля на дневных межбанковских торгах увеличился 1,08% по отношению к доллару по 3,341 шекеля за доллар и на 0,77% по отношению к евро по 3,339 шекеля за евро.

Об этом сообщает Globes.

Во вторник, 30 августа, Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,422% сегодня по сравнению с понедельником, до 3,305 шекеля. А вот репрезентативный курс шекеля к евро установился на 0,136% ниже, до 3,313 шекеля/евро.

«Падение» шекеля происходит после достижения 4-месячного максимума по отношению к доллару, что произошло в начале августа. Также о курсе валюты высказался макроаналитик Psagot Матан Шитрит. По его словам, укрепление доллара в последние дни на мировых рынках и по отношению к шекелю обусловлено рыночными настроениями, которые изменились после резкого выступления председателя ФРС в Джексон-Хоул.

«Тенденция, которая продолжилась прошлой ночью с публикацией данных о вакансиях в США, указывает на продолжающееся ужесточение рынка труда, которое поддерживает продолжающееся агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики центральным банком», – рассказал Шитрит.

По мнению эксперта, в краткосрочных перспективах курс шекеля преимущественно будут определять глобальные рынки, что обусловлено институциональной подверженностью. Рыночные падения приводят к вынужденной покупке иностранной валюты институциональными органами для поддержки своего требуемого уровня воздействия иностранной валюты. Иначе говоря, спрос на доллары усилился.

«Важно отметить, что основные факторы, такие как положительное сальдо счета текущих операций и реальные инвестиции в израильскую экономику, продолжают поддерживать сильный шекель в долгосрочной перспективе, но, по нашей оценке, краткосрочная волатильность рынка сохранится и будет поддерживать обесценивание шекеля в ближайшие недели и месяцы», – добавил Шитрит.

Ранее «Курсор» сообщал, что один из банков Израиля повысил проценты по депозитам.

Также мы рассказывали, что в Израиле ожидают повышение тарифов на электроэнергию.