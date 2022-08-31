Один из банков Израиля повысил проценты по депозитам

После дошедшей до Кнессета критики разрыва между растущими процентными ставками, взимаемыми банками по кредитам, и процентами, которые они выплачивают по депозитам, Дисконтный банк Израиля объявил, что его процентная ставка по депозитам в течение одного года или более будет расти. Это следует за публикацией данных по банковским процентным ставкам, которые показывают, что по некоторым вкладам Дисконт Банк предлагал одни из самых низких ставок среди банков (по другим она была чуть выше средней), сообщает Globes.

В заявлении банка говорится, что годовая процентная ставка, которую он выплачивает по депозитам сроком на один год и более по фиксированным ставкам, составит 3%, что является самым высоким показателем в банковской системе. Банк также повышает ставку, которую он платит по депозитам с плавающей ставкой на один год или более, чтобы она была такой же, как кредитная ставка Банка Израиля, которая в настоящее время составляет 2% (основная ставка минус 1,5%). Ставка изменится в соответствии с будущими изменениями процентной ставки Банка Израиля.

У экспертов возникает вопрос, будет ли Дисконтный банк также применять более высокие ставки к ежедневным, еженедельным и ежемесячным депозитам, по которым он по-прежнему платит меньше, чем большинство банков, и последуют ли другие банки их примеру по более долгосрочным депозитам.

Это не первый случай, когда Дисконтный банк превращает общественную критику в деловой ход. В январе этого года банк объявил, что не будет взимать проценты по овердрафтам до 2 000 шекелей и снизит ставки, взимаемые по более высоким овердрафтам.

Гендиректор Дисконт Банка Ури Левин сказал: «Мы внимательно относимся к ожиданиям общественности в отношении нас и полны решимости быть лучшим банком для своих клиентов. Мы стремимся предлагать им в будущем слишком разнообразные инструменты для разумного финансового поведения».

Ранее председатель финансового комитета Кнессета депутат Кнессета Алекс Кушнир призвал руководителей всех банков и контролера банков скорректировать процентные ставки по сбережениям и депозитам в свете повышения процентной ставки Банком Израиля. В то время как банки поспешили поднять процентные ставки по своим кредитам в соответствии с повышением ставок Банка Израиля, они применили лишь небольшую часть повышения процентной ставки центрального банка, составившую 1,9% в течение четырех месяцев, к депозитам.

Кушнир намерен обсудить этот вопрос в финансовом комитете Кнессета в начале сентября.

Ранее Курсор писал, что шекель восстанавливается. Шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро.

Курсор также сообщал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США. Сообщение председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о дальнейшем повышении процентных ставок привело к падению фондовых рынков, что ударило по израильской валюте.

Наша редакция писала, что шекель укрепился после агрессивного повышения ставки. Шекель не отреагировал резко ни на значительное снижение на Уолл-Стрит, ни на самое агрессивное повышение ставки Израилем за последние 20 лет.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Напомним, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.