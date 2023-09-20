В Тель-Авиве на железнодорожной станции задержали палестинца с ножом - первые подробности

Правоохранители не исключают, что он планировал совершить теракт.

На одной из железнодорожных станций в Тель-Авиве полицейские задержали палестинца из сектора Газа, у которого был обнаружен огромный нож мясника в его сумке.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Так, 35-летний житель Джебалии, имел право на легальную работу в Израиле. Однако при проверке, полиция выявила у него кухонный тесак длиной около 30 сантиметров, который он пытался незаметно пронести на станцию, храня его вместе с одеждой в полиэтиленовой сумке.

Благодаря сканерам безопасности, охранники заметили этот оружейный предмет и вызвали полицию. Мотивы задержанного пока неясны и находятся в процессе выяснения.

В свете предупреждений о возможных терактах и в преддверии праздника Суккот, во всех общественных транспортных средствах была усиленная безопасность, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и предотвратить возможные инциденты.

Накануне израильская полиция заявила о росте террористической активности во время праздников. Силовики встревожены "повышением качества" планирования нападений среди террористических группировок и утверждают, что в стране наблюдается рост террористической активности. В связи с этим израильтян призывают быть осторожными и бдительными.

Также мы сообщали об огнестрельном теракте в Хаваре, в результате которого получили ранения два человека. К счастью, обошлось без жертв.