Шесть палестинцев арестованы в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме

Вечером в воскресенье, 29 января, в нескольких районах Восточного Иерусалима произошли столкновения между полицией и протестующими.
Об этом информирует Thje Times of Israel.
Как сообдщили правоохранители, в районе Джебель Мукабер офицер выстрелил в воздух, «почувствовав угрозу» после того, как десятки палестинцев в масках бросались камнями и запускали фейерверки.
Сообщений о пострадавших нет.
Полиция сообщает, что полицейские арестовали шестерых подозреваемых в районе Бейт-Ханина после того, как они якобы подожгли мусорные баки, бросались камнями и запускали фейерверки.
«Полиция будет использовать все необходимые инструменты и меры, чтобы решительно и агрессивно бороться с любым, кто пытается причинить вред гражданам или силам безопасности», — заявил представитель полиции.
Как сообщал Курсор, в ночь на воскресенье, 29 января, неизвестные люди в масках подожгли дом в палестинской деревне Турмусия, в районе Рамаллы. Камеры зафиксировали, как люди в масках перелезли через забор и подожгли дом, он загорелся.
Жители палестинской деревни Турмусия считают, что поджог совершили из мести еврейские поселенцы. Также сгорели несколько автомобилей в районе Шхема.
Подразделения ЦАХАЛа в Иудее и Самарии переведены в состояние повышенной боеготовности после терактов в пятницу и субботу.
Вечером в субботу на заседании кабинета министров, которое было посвящено вопросам безопасности, премьер-министр Биньямин Нетаниягу во второй раз призвал: «Я снова обращаюсь к гражданам Израиля: не берите закон в свои руки. Мы не во времена подполья. У нас есть суверенное государство с отличной армией и силами безопасности».
Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.