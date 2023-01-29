Поджоги в палестинской деревне возле Рамаллы: обвиняют еврейских поселенцев

Неизвестные люди в масках подожгли в ночь на воскресенье, 29 января, дом в палестинской деревне Турмусия, в районе Рамаллы.

Об этом сообщают Detaly.

Камеры зафиксировали, как люди в масках перелезли через забор и подожгли дом, он загорелся.

تغطية صحفية: «لحظة إحراق المستوطنين منزلا في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، الليلة الماضية».#فلسطين pic.twitter.com/0GecjZJOnS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

Жители палестинской деревни Турмусия считают, что поджог совершили из мести еврейские поселенцы. Также сгорели несколько автомобилей в районе Шхема.

تغطية صحفية:» مشاهد لمركبات أحرقها مستوطنون مساء السبت، بين المجدل وعقربا جنوب نابلس». pic.twitter.com/jRG2jjiaap — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2023

Подразделения ЦАХАЛа в Иудее и Самарии переведены в состояние повышенной боеготовности после терактов в пятницу и субботу. Вечером в субботу, на заседании кабинета министров, которое было посвящено вопросам безопасности, премьер-министр Биньямин Нетаниягу во второй раз призвал: «Я снова обращаюсь к гражданам Израиля: не берите закон в свои руки. Мы не во времена подполья. У нас есть суверенное государство с отличной армией и силами безопасности». В первый раз он произнес эти слова в пятницу в Управлении Иерусалимского округа полиции, куда он поехал, посетив место теракта в Неве-Яакове, жертвами которого стали 7 человек.

Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.