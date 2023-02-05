Шикли призвал ЕС заморозить финансирование палестинских учебных заведений

По словам министра по делам диаспоры и социального равенства, данные учреждения продвигают образовательный контент, распространяющий антисемитизм и подстрекательство к терроризму.

Министр по делам диаспоры и министр социального равенства Амихай Шикли направил письмо послам стран ЕС в Израиле, в котором призвал рассмотреть вопрос о замораживании финансирования, предоставляемого палестинским учебным заведениям.

Об этом информирует Kanal7.

По мнению чиновника, данные учреждения продвигают образовательный контент, распространяющий антисемитизм и подстрекательство к терроризму.

В частности, министр представил отчет, согласно которому после кровопролитного теракта, произошедшего 27 января в Неве-Яакове, в результате которого были убиты семь человек, в официальных палестинских учебных заведениях на территориях Палестинской автономии и сектора Газы проводились «воспитательные» мероприятия.

По словам Шикли, они были направлены на прославление и восхваление деятельности террориста по аналогии с мероприятиями, которые часто проводятся в знак признания террористов, убивавших евреев в кровавых терактах.

«Я прошу вас изучить шокирующие доказательства, представленные в отчете, и на их основе продвигать рассмотрение вопроса о замораживании финансирования ЕС для палестинских учебных заведений, которые используют образовательные материалы, распространяющие антисемитизм и пропагандирующие систематическое подстрекательство к убийству евреев», — заявил в своем письме Шикли.

Как сообщал Курсор, 13-летний Мухаммад Аливат, который совершил теракт в Иерусалиме, оставил запись в своей школьной тетради. Подросток выразил желание умереть как мученик.

«Бог, или победа, или мученичество. Прости меня, мама, ты будешь гордиться мной», — написал подросток.

Отмечается, что Аливат был учеником 8-го класса Исламской школы для мальчиков Аль-Фуркан в Шуафате.

«Учебники Палестинской администрации … подстрекают к насилию, пропагандируют убийство израильских евреев, распространяют откровенные антисемитские клише и прославляют джихад и мученичество», — заявили в Институте мониторинга мира и культурной терпимости в школьном образовании (IMPACT-se).

Как ранее информировал Курсор, министр по делам диаспоры Амихай Шикли сказал, что Палестинская автономия является «неонацистским образованием» и что необходимо изучить альтернативы ей.