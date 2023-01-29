«Неонацистская организация»: министр диаспоры выступил с жестким заявлением в адрес ПА

Шикли сказал, что Палестинская администрация — это «неонацистская организация», которую следует заменить.

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли сказал, что Палестинская автономия является «неонацистским образованием» и что необходимо изучить альтернативы ей.

«Я рассматриваю Палестинскую автономию как неонацистскую организацию по своей сути и мировоззрению», — сказал Шикли ивритоязычному СМИ.

«Я думаю, что Палестинская администрация на сегодняшний день является врагом Государства Израиль. У нас до сих пор нет с ним мирного соглашения. Это враждебное образование, антисемитское по своей сути, и нам нужно изучить альтернативы Палестинской автономии», — сказал он.

«Самое антисемитское политическое образование на земле — это Палестинская автономия, в которой 93% населения придерживаются антисемитских позиций», — сказал Шикли, ссылаясь на отчет Антидиффамационной лиги за 2014 год.

«Ее лидер — общепризнанный отрицатель Холокоста, который обвинил Израиль в совершении 50 холокостов, стоя на немецкой земле», — добавил он, имея в виду резко раскритикованное в прошлом году выступление президента ПА Махмуда Аббаса.

«В ПА действует плата за убийство — чем больше евреев вы убиваете, тем больше денег получаете. [ПА] — источник проблем и террора», — говорит он.

Читайте также: силы безопасности опечатали дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.