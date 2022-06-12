19-летний парень из Кфар-Кассема с ножом напал на своего родственника

Следователи полицейского участка Кфар-Касем в воскресенье начали оперативное расследование после того, как 19-летний житель города прибыл в полицейский участок весь в крови и заявил, что нанес ножевое ранение своему 37-летнему родственнику.
Полиция немедленно задержала подозреваемого и начала расследование, в то же время сотрудники полиции, прибывшие в квартиру потерпевшего, эвакуированного в критическом состоянии, начали сбор вещественных доказательств с места происшествия.
По окончании следствия и в соответствии с доказательствами по делу будет принято решение о привлечении его к судебному разбирательству в Петах-Тикве с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.
Как ранее писал Курсор, силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции проведены антитеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, в том числе в городе Хеврон и поселке Нур-Шамс.
«Курсор» также сообщал, что под Бейт-Лехемом беспорядки: солдаты убегали от камней арабских террористов. Солдаты ЦАХАЛа не оказали сопротивления террористам, закидывавших их камнями. Арестов не было, на видео запечатлены убегающие солдаты.
Редакция информировала о стрельбе в Джате: погиб 27-летний мужчина. Полиция выясняет подробности смертельного происшествия в Джате, где при перестрелке погиб житель города в возрасте 27 лет. Врачи МАДА констатировали смерть от ранения.