19-летний парень из Кфар-Кассема с ножом напал на своего родственника

Полиция, прибывшая в квартиру потерпевшего, эвакуированного в критическом состоянии, начала сбор вещественных доказательств с места происшествия.

Следователи полицейского участка Кфар-Касем в воскресенье начали оперативное расследование после того, как 19-летний житель города прибыл в полицейский участок весь в крови и заявил, что нанес ножевое ранение своему 37-летнему родственнику.

Полиция немедленно задержала подозреваемого и начала расследование, в то же время сотрудники полиции, прибывшие в квартиру потерпевшего, эвакуированного в критическом состоянии, начали сбор вещественных доказательств с места происшествия.

По окончании следствия и в соответствии с доказательствами по делу будет принято решение о привлечении его к судебному разбирательству в Петах-Тикве с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.