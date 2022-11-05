Школьнику в Петах-Тикве сделали за две недели по ошибке одну и ту же прививку

Администрация школы сообщила об инциденте в соответствующие органы, в том числе в министерство здравоохранения.

В начальной школе Каплан, расположенной в Петах-Тикве, из-за врачебной ошибки 7-летний школьник Яир Монтаг получил одну и ту же прививку дважды за две недели.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Инцидент произошел из-за недопонимания между медсестрой, которая приехала в учебное заведение проводить вакцинацию, и представителями школы.

Отмечается, что ребенок пытался предупредить медсестру, что две недели назад ему сделали прививку, но его никто не слушал. Он сказал, чтобы женщина позвонила его маме, чтобы она подтвердила его слова. Но медсестра ответила, что уже связывалась с ней.

После инцидента выяснилось, что женщина действительно разговаривала по телефону с мамой Яира, но это была мама другого мальчика, у которого было такое же имя.

Ребенку после двух дох вакцин стало плохо, он начал жаловаться на боли в руке и ухудшение самочувствия.

Администрация школы в Петах-Тикве сообщила об инциденте в соответствующие органы, в том числе в Министерство здравоохранения.

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