Новый протест учителей: в воскресенье школы будут закрыты

Забастовка не коснется школ специального образования и средних школ.

Школы по всей стране в воскресенье, 5 февраля, будут закрыты.

Об этом информирует портал Israel Hayom.

Отмечается, что учеба будет приостановлена ​​из-за отказа Минфина вести переговоры о заработной плате учителей. Забастовка не коснется школ специального образования и средних школ.

По словам главы Ассоциации учителей Израиля Рана Эреза, зарплата начинающего учителя должна составлять 12 000 шекелей в месяц.

«Прошел целый год с начала переговоров с министерствами финансов и образования относительно заработной платы учителей средней школы. Они достигли критической точки. Договоренностей относительно заработной платы учителей нет. Министерство финансов злоупотребляет терпением, проявляемым учительской организацией», — сказал Эрез.

Центр местного самоуправления также выступил с нападками на Минфин.

«Мы призываем Министерство финансов прекратить медлить и немедленно вернуться за стол переговоров с организацией учителей и позаботиться об увеличении заработной платы и условий труда высших учебных заведений», — сообщили в ведомстве.

Министерство финансов в ответ заявило, что «сожалеет о недоумении и недобросовестном поведении учительской организации».

«Встреча, запланированная на четверг, была отменена учительской организацией в связи с нашей просьбой перенести встречу на час», — сообщили в ведомстве.

Минфин призывает учительскую организацию «не допустить причинения ненужного вреда учащимся и вернуться за стол переговоров».

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года между министерством финансов и просвещения и главой профсоюза учителей Израиля наконец-то было достигнуто соглашение, которое положит конец забастовкам и конфликтам, по крайней мере до 2026 года.

Отмечалось, что стороны достигли компромисса и после длительных переговоров окончательный текст соглашения передали на утверждение юридического советника правительства.

Так, согласно утвержденным условиям, начинающий педагог будет получать заработную плату в размере 9 тысяч шекелей. Прибавку в 1100 шекелей получат все учителя.

После трехлетнего стажа работы в учебном заведении учитель будет получать единовременную выплату в размере 10 тысяч шекелей за преданность своей образовательной деятельности.

Начинающему директору учебного заведения будут платить 19 тысяч шекелей. Еще стороны согласовали, что 7500 педагогов по определенным дисциплинам будут наняты с персональными договорами.

Также Курсор информировал о том, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.