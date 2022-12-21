«Шокирован»: Бен-Гвир отрегировал на резонансное убийство в Назарете

Бен Гвир заявил, что шокирован убийством двухлетнего ребенка в результате двойного убийства в Назарете.

Председатель «Оцма Иегудит», будущий министр и депутат Кнессета Итамар Бен Гвир, отреагировал на двойное убийство в Назарете.

Он заявил, что «шокирован убийством двухлетнего ребенка в результате двойного убийства в Назарете, а также жестоким случаев насилия в последние дни».

«Я разделяю горе семей и надеется, что израильская полиция арестует подлых убийц и предаст их правосудию. Борьба с преступностью в целом и в арабском секторе в частности — наша задача», — сказал он.

Напомним, что 33-летний мужчина и его двухлетний сын были убиты во вторник в Назарете в результате стрельбы с явно преступными мотивами.

Отцу оказали помощь на месте, но вскоре он скончался от полученных ран. Двухлетний ребенок был эвакуирован в больницу EMMS Nazareth в тяжелом состоянии и лечился там, но интенсивные усилия по спасению его жизни не увенчались успехом, и позже он тоже скончался.

Полиция Израиля подозревает, что мотивом стрельбы стал спор между преступниками , и начала расследование обстоятельств.

В ответ на инцидент Инициатива Авраама, еврейско-арабская организация, выступающая за сосуществование и равенство, опубликовала заявление, осуждающее стрельбу. Согласно их заявлению, в этом году от преступного насилия погибло 109 арабов, из которых 63 были моложе 30 лет и 13 женщин.

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