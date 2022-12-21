Ганц заявил, что Израиль не вернет тело палестинского террориста

Уходящий министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не вернет тело палестинского террориста, который умер от рака, отбывая срок в израильской тюрьме.

51-летний Насер Абу Хмейд был одним из основателей террористической группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», вооруженного крыла партии ФАТХ президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Он отбывал несколько пожизненных заключений с 2002 года после того, как был осужден за гибель семи израильтян во время Второй интифады палестинцев или восстания против Израиля в начале 2000-х годов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В офисе Ганца заявили, что решение не выдавать тело Абу Хмейда для захоронения было принято после оценки, которую он провел с высокопоставленными сотрудниками службы безопасности, и предыдущего постановления кабинета безопасности.

Два года назад кабинет министров Израиля постановил, что в стране могут храниться тела палестинцев, обвиняемых в убийстве, нанесении ранений другим или хранении оружия, даже если они не были связаны с террористической группировкой ХАМАС.

Предыдущая израильская политика заключалась только в том, чтобы удерживать тела террористов ХАМАС для возможного обмена пленными с террористической группировкой. Остальные были возвращены семьям для захоронения.

Вопрос о том, является ли удержание тел нападавших эффективной политикой, является предметом дискуссий в органах безопасности. Некоторые считают, что это дает Израилю дополнительные рычаги влияния в переговорах с ХАМАСом, а также действует как сдерживающий фактор против нападений. Другие считают его неэффективным и основанным на шатком правовом основании.

Несмотря на это решение, были случаи, когда Израиль освобождал тела палестинцев, обвиняемых в совершении нападений.

Служба тюрем Израиля (IPS) подтвердила смерть Абу Хмейда в больнице в районе Тель-Авива во вторник утром. В нем говорилось, что он был неизлечимо болен и был госпитализирован днем ​​ранее. В службе добавили, что «как и в каждом случае подобного рода, инцидент будет расследован».

Палестинские официальные лица обвинили Израиль в смерти Абу Хмейда. Премьер-министр ПА Мохаммед Штайе обвинил Израиль в «преднамеренной медицинской халатности». Штайе сказал, что оплакивает смерть Абу Хмейда «во имя правительства и нашего палестинского народа».

ХАМАС назвал кончину Абу Хмейда «серьезным преступлением» против палестинских заключенных и палестинского народа. Он призвал к «настоящей эскалации в оккупационных тюрьмах» в ответ на его смерть.

IPS отвергла обвинения в халатности, заявив, что заключенный «оказывал регулярную и тщательную помощь медицинскому персоналу IPS и внешним специалистам».

Ганц в среду также отверг «ложные утверждения о причастности Израиля к его смерти».

Ранее Курсор писал, что ШАБАС опасается беспорядков из-за смерти лидера «Бригад мучеников аль-Аксы». ХАМАС призвал отомстить за смерть «мученика», а террористы, отбывающие наказание в израильских тюрьмах, объявили трехдневный траур и голодовку.

Наша редакция сообщала, что ХАМАС и «Исламский джихад» призвали палестинцев усилить атаки против Израиля. Террористы намерены похищать солдат ЦАХАЛа.