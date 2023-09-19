Шокирующий инцидент в ветклинике Хайфы - мужчина с пистолетом требовал эвтаназии

Подозреваемый самостоятельно ввел себе препарат для усыпления.

В ветеринарную клинику "Мория" в Хайфе ворвался мужчина, который начал требовать у специалистов препарат, чтобы якобы усыпить свою собаку, но врачи отказались ему предоставлять средство без осмотра животного. Тогда он вернулся с пистолетом и начал им угрожать.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Вопиющий инцидент произошел в прошлую субботу, 16 сентября, около 11 часов вечера, когда в клинике остались дежурные медики. Сначала мужчина сказал, что приведет свою собаку на осмотр, но вскоре вернулся без нее, зато с оружием. Он закрыл двух сотрудниц ветеринарной клиники в кабинете, забрал у них телефоны и начал требовать препарат.

Потом он самостоятельно взял шприцы и сказал, чтобы ему подготовили вену и сделали инъекции, но врачи наотрез отказались, тогда мужчина дважды ввел себе препарат для усыпления самостоятельно. Сотрудницы потом убедили его вернуть им мобильные телефоны и попросили его уйти, а затем позвонили в полицию и владельцу клиники.

Спустя время правоохранители обнаружили подозреваемого в отделении неотложной помощи больницы "Кармель". Мужчина признался в содеянном и рассказал, что уже много лет страдает маниакально-депрессивным психозом. По его словам, он пришел в клинику, потому что хотел эвтаназии.

Его арест был продлен до четверга, 21 сентября. Суд назначил мужчину психиатрическую экспертизу.

"Курсор" писал ранее, что в медицинском центре "Меир" произошел необычный инцидент, когда мужчина чуть не погиб в результате несчастного случая.