Шоссе 90 перекрывалось из-за возможной утечки хлора

Вечером в пятницу, 24 февраля, шоссе 90 было заблокировано для движения вблизи Мертвого моря в обоих направлениях из-за возможной утечки хлора на магниевом заводе в этом районе.

Об этом сообщает портал Walla.

Позже то же СМИ проинформировало, что шоссе 90 было открыто для движения.

«Силы полиции регулируют движение», — проинформировало издание.

Как сообщал Курсор, 27 июня в иорданском порта Акба, который находится недалеко от Эйлата, произошла техногенная катастрофа. Так, при погрузке контейнер сорвался с крюка подъемного крана. Он упал на палубу судна Forest 6. Это привело ко взрыву и большой утечке ядовитого газа. 10 человек погибли, а всего пострадали 250 человек.

Иорданские власти не сообщали, утечка какого именно вещества произошла. Однако, судя по числу погибших, оно имеет очень большую степень токсичности. Судя по всему, это был хлор.

Также Курсор информировал о том, что министерство охраны окружающей среды оштрафовало производителя цемента Nesher примерно на 6 млн шекелей после того, как образцы, взятые из его систем, показали, что он превысил допустимые значения выбросов и загрязнения воздуха.

Так, по данным министерства, в образцах, сделанных в дымоходах цементного завода недалеко от Рамлы, были обнаружены превышения по выбросам загрязняющих частиц в воздух, превышающим пороговые значения, разрешенные компании.

Кроме того, по данным Минприроды, на заводе были обнаружены выбросы ртути и ртутных соединений.

В свою очередь в Nesher уже отреагировали на решение оштрафовать завод.

«Это события трехлетней давности, которые не вызвали повышенного общественного резонанса. Будем обжаловать в суде», — заявили на предприятии.