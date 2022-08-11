Штайниц заявил, что стремится стать «лучшим министром финансов всех времен»

«Я не только спас страну от кризиса, но и разрушил крупные корпоративные пирамиды и ограничил монополизацию магнатов», — сказал он.

Бывший министр энергетики и финансов Юваль Штайниц, ушедший из политики и Кнессета, сегодня утром дал интервью «Маарив».

«Биби был отличным министром финансов, но я борюсь за звание лучшего министра финансов в истории страны. Я не спорю ни с кем, кто говорит, что я был лучшим министром финансов. Я не только спас страну от кризиса, но и разрушил крупные корпоративные пирамиды и ограничил монополизацию магнатов», — сказал он.

Напомним, что в начале июля депутат-ветеран «Ликуда» Юваль Штайниц объявил, что уходит из политики, через 23 года после избрания в Кнессет и всего за несколько недель до того, как ведущая оппозиционная партия начала свои праймериз в преддверии ноябрьских всеобщих выборов в Израиле.

Ссылаясь на потребность «подышать свежим воздухом», Штайниц завершил политическую карьеру, которая включала 12 лет подряд на посту главы пяти министерств, в первую очередь в качестве министра финансов с момента возвращения «Ликуда» к власти в 2009 году до 2013 года и министра энергетики с 2015 года до падения «Ликуда» в оппозицию в 2021 году.

Напомним, что главный претендент на место в предвыборном списке партии «Ликуд» в Тель-Авивском округе Дуду Ланиадо был отстранен от участия в праймериз партийной избирательной комиссией. Так, он скрыл данные о своем криминальном прошлом.