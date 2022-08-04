Партия «Ликуд» дисквалифицировала кандидата, который пытался скрыть уголовное прошлое

Главный претендент на место в предвыборном списке партии «Ликуд» в Тель-Авивском округе Дуду Ланиадо был отстранен от участия в праймериз партийной избирательной комиссией. Так, он скрыл данные о своем криминальном прошлом.
Еще в 2011 году Давид Ланиадо обвинялся в ограблении квартир, а также был помещен за домашний арест за нападение на женщину.
Как заявил глава избирательной комиссии «Ликуда» судья Шломо Неэман сказал, что распорядился о снятии кандидатуры Ланиадо после получения всех подтверждений и документов.
Отметим, что ранее глава партии Биньямин Нетаниягу предлагал своему пресс-секретарю Йонатану Уриху баллотироваться в Тель-Авивском округе, но тот затем снял свою кандидатуру.
Ранее наш сайт сообщал, что более половины избирателей против ультраортодоксов в новой коалиции. Более половины населения Израиля выступают против интеграции харедимных партий в новую коалицию. Так, против ультраортодоксов высказались не только левые, но и правые.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Лапид пригласил премьер-министра Австралии посетить Израиль.
Еще напомним, что Мансур Аббас призывает арабскую общественность голосовать только за арабские партии.