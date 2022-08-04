Партия «Ликуд» дисквалифицировала кандидата, который пытался скрыть уголовное прошлое

В 2011 году Давид (Дуду) Ланиадо был обвинен в ограблении квартир, а еще раньше кандидат был помещен под домашний арест за нападение на женщину.

Главный претендент на место в предвыборном списке партии «Ликуд» в Тель-Авивском округе Дуду Ланиадо был отстранен от участия в праймериз партийной избирательной комиссией. Так, он скрыл данные о своем криминальном прошлом.

Еще в 2011 году Давид Ланиадо обвинялся в ограблении квартир, а также был помещен за домашний арест за нападение на женщину.

Как заявил глава избирательной комиссии «Ликуда» судья Шломо Неэман сказал, что распорядился о снятии кандидатуры Ланиадо после получения всех подтверждений и документов.

Отметим, что ранее глава партии Биньямин Нетаниягу предлагал своему пресс-секретарю Йонатану Уриху баллотироваться в Тель-Авивском округе, но тот затем снял свою кандидатуру.

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