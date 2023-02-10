Шторм прошел: какую погоду ожидать в выходные

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшими местными дождями, а также вероятность небольшого снега на севере Голанских высот и Хермона.

Лиор Содри, синоптик Metao-Tech, говорит, что к середине следующей недели на картах уже можно увидеть еще одну дождевую систему, но пока неясно, как она повлияет на регион.

Шторм «Барбара» закончился, но на севере Голанских высот остается вероятность местного дождя и небольшого снега. Почти на всех территориях страны в пятницу днем ​​будет переменная облачность, но погода будет по-прежнему холоднее обычной для сезона.

В Средиземном море будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер, высота волн ожидается от 70 до 180 см. Море, будет опасным для купания. «После окончания шторма мы все можем взять минутку, чтобы перевести дух. Мы были в ситуации 30% осадков, но из-за последнего шторма достигли 80% от того, что должно было выпасть с начала сезона дождей», — объяснил синоптик Лиор Содери.

Ранее Курсор писал прогноз погоды в Израиле на 10 февраля: переменная облачность и слабый ветер.

Также мы информировали, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.