Штраф в 250 шекелей: в Тель-Авиве за громкие звуки клаксонов будут наказывать

За громкие сигналы автомобилистов Тель-Авива будет штрафовать новая автоматическая система измерения шума NOISEKEEPER. В ближайшее время ее запустят после тестирования.

В Тель-Авиве вводят систему измерения шума автомобильных клаксонов, выписывающую штрафы.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Муниципалитет Тель-Авива начал установку систем измерения шума NOISEKEEPER. Ее работа позволит отслеживать слишком активных пользователей клаксонов авто.

В первые месяцы систему запустят в тестовом режиме. После этого выписка штрафов будет проходить в автоматическом режиме. Штрафы составят 250 шекелей, исключением будет сигнал для предотвращения опасных ситуаций на городских дорогах разрешенный по закону.

«Курсор» писал, что правительство утвердило новые штрафы за нарушение ПДД. Кнессет утвердил новые размеры штрафов на основании предложения министра транспорта Мейрав Михаэли. Основные штрафы увеличена в полтора раза.

Также мы информировали, что штрафы растут: за езду без касок и разговор за рулем придется раскошелиться. В правила дорожного движения, возможно, в ближайшее время будут внесены изменения о повышении в 1,5 раза размера штрафов. Сегодня Кнессет примет решение по этому вопросу.

Наш сайт писал, что штраф в 30 тысяч шекелей получила компания, оставившая яд в детском саду. Компания признала себя виновной в нарушении техники безопасности и условий эксплуатации ядовитых веществ, которые угрожали жизни и здоровью детей из-за оставленного в детском помещении яда.