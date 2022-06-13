Министр связи пообещал к концу года обеспечить оптоволоконной связью более 70 процентов домов

До завершения текущего года Йоаз Хендель намерен выйти на результат 70% подключенных к оптоволокну домов в Израиле. Об этом он сообщил в отчете главе комитета по экономике Майклу Битону.

Министр связи Йоаз Хендель в понедельник отчитался о темпах обеспечения израильских домов высокоскоростной оптоволоконной связью. В отчете председателю комитета по экономике Майклу Битону он сообщил, что к концу года более 70% домохозяйств в Израиле будут иметь доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Из тех, кому доступна оптоволоконная инфраструктура, около 40% будут подписаны на услугу.

Цель Министерства связи — обеспечить всемирное развертывание волоконной оптики. Компания Bezeq в рамках своих обязательств должна прокладывать оптические волокна в выбранных ею районах, в которых проживает около 82% населения.

Остальная часть, которая относится к географической или социальной периферии, в настоящее время проходит через спонсируемый фонд. Этот фонд должен примерно в 480 тысяч домохозяйств.

Депутат Кнессета Майкл Битон положительно оценил деятельность министерства связи: «Я поздравляю вас, министр Хендель, с большим скачком и толчком к подключению израильской периферии к оптоволокну. Профессионалы, которые работают в Министерстве связи, делают настоящую работу оптоволоконной революции».

Министр связи Йоаз Гендель добавил: «Мы с трудом сообщаем точные цифры по уважительным причинам — темпы подключения высоки. Мы ежемесячно добавляем по 120–130 тысяч домов».

Ранее «Курсор» писал, что министр связи Йоаз Хендель столкнулся с критикой со стороны харедим.

Также редакция информировала, что Майкл Битон заявил, что будет бойкотировать коалицию.

Напомним, шекель резко обесценился по отношению к доллару.