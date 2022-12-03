Шуферсаль призывает израильтян покупать заменители продукции Тнува

Крупнейший в Израиле розничный ритейлер «Шуферсаль» призвал покупателей бойкотировать продукцию компании «Тнува» и выбирать заменители ее товаров.

Об этом издание Finance.walla.

Как известно, «Тнува» 22 ноября подняла цены на некоторые продукты, а сеть «Шуферсаль» отказалась утверждать новый прайс-лист. Из-за этого между ними начался некий конфликт. Торговая сеть по-прежнему поставляет на свои полки товары «Тнувы», находящиеся под надзором, а также товары, стоимость которых выросла в рамках повышения цен.

Высокопоставленный источник в пищевой отрасли сообщил изданию, что «Тнува» не может сейчас бороться одновременно со всеми торговыми сетями, поэтому не везде обновила прайс-лист. Представители концерна отмечают, что поставляют в часть сетей продукцию по старым ценам, но это не означает, что повышение стоимости товаров откладывается.

«Курсор» писал ранее, что сеть «Шуферсаль» отозвала печенье, продаваемое под собственной маркой, из-за опасений по поводу наличия в выпечке нейлоновых волокон.

Еще мы писали, что администрация торговой сети «Шуферсаль» заявила, что начинает реализацию плана по повышению эффективности, согласно которому предусмотрено закрытие части магазинов и, соответственно, сокращение численности штата.

Напомним, что в Тель-Авиве крупная торговая сеть «Шуферсаль» открыла первый автоматический супермаркет.