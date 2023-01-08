Израильтяне совершили рекордные траты по кредитным картам

Эксперты рассказали, с чем это связано.

В 2022 году размер расходов израильтян по банковским картам превысил 480 миллиардов шекелей, что стало рекордом.

Об этом сообщает 12-й канал.

В минувшем году израильтяне оплачивали покупки кредитными картами примерно на 10% больше, чем в 2021 году. Согласно информации SHVA (Automatic Bank Services), управляющей национальной системой платежных карт, рост онлайн-расходов составил около 11%. Показатели составили примерно253 миллиардов шекелей, что является примерно 57% от общих расходов.

Одним из факторов увеличения расходов называют уровень инфляции, составляющей примерно 5% и отражающей аналогичный рост цен потребительской корзины среднего жителя нашей страны. Также это связано с естественным приростом населения.

Статистика показывает, что увеличилось не только количество приобретений в онлайн-режиме, но и приобретение товаров в магазинах примерно на 9%. В то же время израильтяне не так много снимают деньги из банкоматов, потому что прирост составил всего лишь примерно 4%.

Компания SHVA также опубликовала данные, согласно которым в декабре, традиционно считающемся «месяцем покупок», размер ежедневных расходов в среднем достиг 524 миллионов шекелей. То есть, показатели снизились примерно на 2% по сравнению с предыдущим годом. Это может быть связано с усталостью от повышения цен или более взвешенным подходом к тратам.

Вице-президент SHVA Тали Холленберг утверждает, что «рост расходов по кредитным картам значительно превышает рост экономики». Цифры показывают, что использование кредитных карт и передовых платежных средств, такие как цифровые кошельки, продолжает оставаться самым распространенным, доступным и удобным для жителей страны.

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