Siemens бойкотирует Израиль ради контракта с турецкими железными дорогами — СМИ

Компаниям из Германии запрещено присоединяться к санкциям, введенным третьими странами для получения госконтрактов.

Корпорация Siemens согласилась присоединиться к антиизраильскому бойкоту ради крупного контракта с турецкой железнодорожной компанией.

Об этом информирует немецкое издание NTV.

Отмечается, что журналисты узнали об этом, изучив внутреннюю документацию компании. Из нее следует, что турки запросили кредит у Исламского банка развития Саудовской Аравии на покупку 10 поездов фирмы Siemens.

Исламский банк развития, в свою очередь, объявил всем участникам сделки, что те обязаны поддерживать бойкот Израиля, введенный Лигой арабских государств несколько десятилетий назад. Siemens в результате согласился не вести дел с еврейским государством. Соответствующие документы подписал турецкий филиал немецкой компании, однако это не снимает ответственности с головного отделения.

Упомянутый бойкот объявлен еще до основания государства Израиль. На практике многие арабские страны не придерживаются его начиная с 90-х годов XX века. Некоторые мусульманские страны, создавшие в свое время Исламский банк развития, даже подписали мирные соглашения с Израилем. Однако формально бойкот действует до сих пор.

Siemens, присоединившись к бойкоту, нарушил немецкое законодательство. Компаниям из Германии запрещено присоединяться к санкциям, введенным третьими странами для получения госконтрактов. После публикаций в прессе информации о присоединении Siemens к антиизраильскому бойкоту представители компании заявили, что та соблюдает «все национальные и международные правовые нормы».

Тем не менее в Германии разразился скандал. Президент Немецко-израильской ассоциации Фолькер Бек резко раскритиковал этот поступок Siemens.

«Я считаю, что это моральное пятно на немецкой компании», — сказал он и добавил, что намерен запросить юридическую проверку законности обязательства, данного Siemens.

Как сообщал Курсор, Турция будет предлагать туристические услуги в Израиле.

Также Курсор писал о том, что Герцог сообщил о новом шаге в сотрудничестве с Турцией.