«Обнадеживающая траектория»: Герцог сообщил о новом шаге в сотрудничестве с Турцией

Новый посол Турции в Израиле вручил сегодня верительные грамоты президенту Ицхаку Герцогу и официально занял должность, которая оставалась незанятой более четырех лет.
Сакир Озкан Торунлар, прибывший в Израиль в ноябре, является ветераном-дипломатом, который ранее работал генеральным консулом Турции в Иерусалиме и совсем недавно был послом в Индии.
В своем выступлении после получения письма Герцог пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.
«Это отношения, переживавшие кризисы в прошлом, но сейчас, к нашему удовольствию, они находятся на очень обнадеживающей траектории», — говорит Херцог, указывая на потенциал сотрудничества в сфере туризма, академических кругов, энергетики, науки, культуры и сельского хозяйства.
В своем выступлении Торунлар подчеркивает важность сохранения статус-кво на Храмовой горе, но, в частности, не упоминает палестинский вопрос.
Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем двусторонний товарооборот между странами вырастет до 15 миллиардов долларов.
Послы Австралии, Филиппин, Сальвадора и Кореи также вручили свои верительные грамоты Герцогу ранее в тот же день.
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Кроме того, Israir будет выполнять рейсы из Израиля в Турцию: расписание полетов.