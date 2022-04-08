Опрос: Ликуд выигрывает, но ему не хватает большинства

Специальный опрос, проведенный для Maariv после ухода из коалиции депутата Идит Сильман («Ямина»), показал, что если бы сегодня состоялись выборы в Кнессет 25-го созыва, то Израиль бы оказался в политическом тупике.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Никакого решения между блоками принято не было, несмотря на значительное усиление «Ликуда» . После отставки депутата Кнессета Сильман коалиция во главе с Нафтали Беннетом в нынешнем Кнессете имеет 60 мандата, блок, поддерживающий Биньямина Нетаниягу, имеет 54 мандата, а «Объединенный список» имеет шесть мандатов. В опросе коалиция перевернулась с ног на голову. Блок, поддерживающий Биньямина Нетаниягу, полиучил бы 60 мандатов, в то время как нынешняя коалиция набрала лишь 54 мандата, а «Объединенный список» снова остался с шестью мандатами.

Согласно результатам, партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаниягу укрепила свои позиции, получив в опросе 37 мест против 30 сегодня. Религиозные сионисты также получили укрепили свои позиции — с шести мест сегодня до девяти в опросе. С другой стороны, ШАС потерял два места в общей сложности семь в опросе, в то время как Яадут а-Тора сохраняет семь мест.

В противоположном блоке Еш Атид во главе с Яиром Лапидом получила бы на одно место больше по сравнению с нынешним Кнессетом, получив по результатам опроса 18 мест. С другой стороны, «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем потеряли бы одно место, получив семь мест, в то время как «Ямина» во главе с Беннетом и Исраэль Бейтейну с Авигдором Либерманом потеряли два места, в общей сложности пять мест.

Авода во главе с Мейрав Михаэли потеряла одно место в опросе и получила бы шесть мест, а Мерец во главе с Ницаном Горовицем получила бы пять мест. Тиква Хадаша во главе с Гидеоном Сааром потеряла бы два места, получил лишь четыре места, а РААМ во главе с Мансуром Аббасом сохранил бы свои четыре места.

Опрос также показал, что 42% израильтян предпочитают новые выборы по сравнению с 39%, которые предпочитают формирование нового правительства в действующем Кнессете. Среди избирателей Нетаниягу предпочтения гораздо четче — 63% предпочитают новые выборы по сравнению с 27%, которые поддерживают формирование нового правительства без выборов.

Опрос проводился на репрезентативной выборке взрослого населения Израиля в возрасте от 18 лет и старше, включая евреев и арабов. Максимальная ошибка выборки в этом обзоре составляет 4,3%.

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета Амихай Шикли покинул партию Ямина. Премьер-министр Нафтали Беннет и остальные члены фракции «Ямина» объявили об уходе депутата Кнессета Амихая Шикли. Фракция сделает заявление на следующем заседании комитета палаты представителей Кнессета.

«Курсор» писал ранее, что депутат Кнессета Эли Авидар уверен, что правительство не падет. «Нетаниягу не сможет сформировать правительство, и мы сделаем так, чтобы страна не пошла на выборы. Я сделаю все возможное, чтобы привлечь РААМ к работе. Общественность не простит им, если они позволят банде расистов прийти к власти», — заявил он.

Также мы сообщали, что Беннет встретится со всеми членами партии Ямина. Премьер проводит экстренные встречи после того, как член его партии Идит Сильман заявила о своем выходе из коалиции и на фоне предположений о том, что другие члены «Ямины» могут последовать за ней.

Напомним, что Идит Сильман ушла в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. После ухода Сильман правительственная коалиция теряет большинство в Кнессете. Если еще один человек уйдет в отставку, то правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом рухнет, а Израиль снова пойдет на выборы.