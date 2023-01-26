Силы безопасности ликвидировали 14 террористов

Силы безопасности ликвидировали возле Рамаллы еще одного арабского террориста, который стал уже 14-м убитым преступником.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля«.

Начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность. На данный момент попытки египетских посредников предотвратить эскалацию не увенчались успехом.

Муниципалитет Сдерота отменяет мероприятия, опасаясь ракетного обстрела. В ближайшие часы генеральный секретарь террористической организации «Исламский джихад» Зиад Нахаллах выступит с заявлением. Ожидается, что он или отдаст команду начать ракетный обстрел, или совершать теракты на территории Израиля, или займётся популизмом.

Ранее мы рассказали об информации от высокопоставленного офицера ЦАХАЛа, посвященной успешной контртеррористической операции в лагере беженцев. Там правоохранители ликвидировали террористов, которые активно готовились к крупному нападению.

«Мы ликвидировали бомбу замедленного действия в виде террористов «Исламского джихада», которые планировали серию терактов в тылу», ‒ сказал офицер.

Силы безопасности пытались проникнуть в лагерь незаметно, но террористы к этому готовились, для чего разместили систему оповещения и 30 отдельных бригад для блокировки входа. Когда они заметили офицеров ЦАХАЛа и спецназ, то началась стрельба. Сперва боевики начали расстреливать джип, в салоне которого был старший командир ЦАХАЛа.

Параллельно в лагерь удалось проникнуть спецназовцам, переодетым арабами, которые спрятались в грузовике с молоком. Они собрались в районе дома одного из разыскиваемых террористов и окружили здание, после чего началась масштабная перестрелка.

В ходе этого удалось убить несколько террористов, принадлежащих к «Исламскому джихаду» и планировавших совершении серии «значительных» террористических атак. Подробнее об этой операции читайте в материале «Курсора».