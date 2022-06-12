Стрельба в Джате: погиб 27-летний мужчина

Полиция выясняет подробности смертельного происшествия в Джате, где при перестрелке погиб житель города в возрасте 27 лет. Врачи МАДА констатировали смерть от ранения.

В субботу вечером в Джате на севере Израиля был застрелен 27-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Полиция ведет поиски подозреваемых в совершении убийства и собирает улики с места происшествия.

В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Парамедики МАДА Асиль Кадан и Эяль Дрори, приехавшие на место событий, сообщили: «Раненый лежал без сознания во дворе возле входа в дом с тяжелой проникающей кровоточащей травмой»

Они сообщили: «Ему была оказана медицинскую помощь и проведены реанимационные мероприятия, но ранение было критическим, и в итоге мы были вынуждены констатировать его смерть».

С начала года в Израиле были убиты 35 израильских арабов. Погибший вчера в Джате — это 36-я арабская жертва смертельного насилия в этом году.

«Курсор» ранее писал, что 18-летний парень ранен в результате перестрелки в Умм-Эль-Фахм. Полиция сообщила о перестрелке возле Хайфы, житель города получил тяжелое ранение и в критическом состоянии направлен в больницу.

Редакция сообщала новые подробности ДТП в Ришон ле-Ционе. В результате ДТП, которое было устроено арабами-бедуинами, погиб доброволец полиции, который более 15 лет занимался поддержанием порядка на дорогах.