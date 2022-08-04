Силы безопасности за ночь арестовали 22 человека в Иудее и Самарии

Силы безопасности арестовали 12 человек в городе Наблус и Хевроне, в течение ночи были арестованы в общей сложности 22 разыскиваемых лица, которые были переданы для дальнейшего расследования.

Двадцать два подозреваемых были арестованы в ночь на среду в ходе совместных операций в Иудее и Самарии, проведенных солдатами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции.

Во время арестов, проводимых сотрудниками пограничной полиции, начался бурный протест, в ходе которого палестинцы бросали камни и большое количество взрывчатки в полицейских, которые в ответ открыли огонь. ЦАХАЛ подтвердил, что в результате несколько палестинцев получили ранения.

В то же время силы безопасности провели операции в деревнях Аль Хадер, Джабаль Мавалах, Халхол и лагере беженцев Дахейша, арестовав семь человек, находящихся в розыске и подозреваемых в причастности к терроризму. Во время операций десятки палестинцев бросали камни в военнослужащих, которые в ответ приняли меры по разгону демонстраций.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.